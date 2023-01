“Hong Kong, China”: expressão passa a ser obrigatória nas associações desportivas, depois de o hino pró-democracia ter entrado em campo

As associações desportivas de Hong Kong passam a incluir “China” no seu nome oficial, sob pena de serem expulsas do Comité Olímpico da região e de perderem financiamento, noticiou o jornal “South China Morning Post”. O aviso surge pouco tempo depois de sucessivos enganos com o hino nacional a tocar em competições desportivas com equipas da região.

