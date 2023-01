Ucrânia: Putin diz que dinâmica da ofensiva russa é "positiva"

O Presidente russo, Vladimir Putin, considera que a campanha militar na Ucrânia mantém uma "dinâmica positiva", após o anúncio da captura da cidade de Soledar (leste), ainda negada por Kiev.

"A dinâmica é positiva e tudo está a correr de acordo com os planos do Ministério da Defesa e do Estado-Maior. Espero que os nossos combatentes ainda nos vão agradar mais do que uma vez com os seus resultados militares", afirmou Putin numa entrevista à televisão estatal russa, difundida hoje.

Entrevistado na pista de um aeroporto, perto do avião presidencial russo, Vladimir Putin respondia à pergunta de um jornalista do canal Rossia-1 sobre as "notícias vindas de Soledar", que o exército russo afirmou na sexta-feira ter conquistado.

A captura desta pequena localidade foi apresentada em Moscovo como uma vitória, após vários meses de desilusões, nomeadamente a retirada da região de Kharkiv (leste) e da grande cidade de Kherson (sul), face às contraofensivas ucranianas.

Segundo o exército russo, a conquista de Soledar, onde existem importantes minas de sal que teoricamente permitiriam a proteção de equipamentos e a infiltração por trás das linhas inimigas, é um passo para cercar a cidade vizinha de Bakhmout, que Moscovo tenta conquistar há meses.

A ofensiva militar lançada pela Rússia contra a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022 foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com o envio de armamento para a Ucrânia e sanções políticas e económicas a Moscovo.

A invasão russa causou, até agora, a fuga de mais de 14 milhões de pessoas -- 6,5 milhões de deslocados internos e mais de 7,9 milhões para países europeus --, de acordo com os mais recentes dados das Nações Unidas, que classificam esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a II Guerra Mundial (1939-1945).

As Nações Unidas consideram confirmados 6.952 civis mortos e 11.144 feridos, sublinhando que estes números estão muito aquém dos reais.