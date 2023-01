Apoiantes radicais de Jair Bolsonaro, o ex-presidente brasileiro que perdeu a reeleição para Lula da Silva em outubro, entraram em confronto com a polícia, este domingo, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, capital do Brasil.

Os manifestantes subiram a rampa do Congresso Nacional e já estarão dentro do edifício do Congresso.