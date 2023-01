Republicanos dos EUA prolongam crise e continuam sem líder na Câmara dos Representantes

Já para lá da décima tentativa para escolher o líder da Câmara dos Representantes, este cenário de crise não se registava na política norte-americana há 160 anos, noticiou a agência de notícias France-Presse (AFP).

Na 11.ª tentativa, McCarthy recebeu 200 votos, enquanto o líder dos democratas na câmara baixa, Hakeem Jeffries, manteve os 212 votos do seu partido, abaixo dos 218 necessários para a eleição.

Os candidatos alternativos propostos pelos conservadores que se opõem a McCarthy, Kevin Hern e Donald Trump, indicado pelo ultraconservador da Florida Matt Gaetz, obtiveram oito votos no total.

O republicano Byron Donalds também recebeu 12 votos, embora desta vez não tenha sido indicado.

Fala saber se os congressistas avançam para uma 12.ª votação ou se adiam a sessão para esta sexta-feira, noticiou a agência Efe.

Durante a votação, os 'media' norte-americanos, como o Washington Post e o The Hill, noticiaram que os republicanos tinham chegado a um acordo para eleger Kevin McCarthy, que teria cedido a muitas das exigências dos opositores dentro do partido.

Bloqueio “vergonhoso” à eleição do novo líder da Câmara de Representantes, segundo Biden

No entanto, alguns dos congressistas recusaram-se a considerar a possibilidade de aceitar a eleição de McCarthy, que garantiu esta quinta-feira estar determinado em manter a candidatura.

Mas apoiantes e opositores surgiram esta quinta-feira aparentemente cada vez mais desesperados, perante uma situação sem fim à vista, noticiou a agência de notícias Associated Press (AP).

De acordo como regulamento do Congresso, a câmara continuará a reunir até que um candidato consiga os 218 votos necessários para a sua liderança.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já qualificou como "vergonhoso" o bloqueio à eleição do novo líder da Câmara de Representantes, devido às divisões internas dos republicanos.

Alguns dos opositores acusam McCarthy de financiar candidatos mais moderados nas eleições intercalares de novembro, nas quais os conservadores conseguiram retirar o controlo aos democratas, mas ficaram muito aquém dos bons resultados que muitos meios de comunicação social previam.

Outros criticam McCarthy por não negociar com eles a reforma das regras do debate e os nomes para liderar as comissões do Congresso no novo mandato.

O líder da Câmara dos Representantes é a terceira maior autoridade do país, depois do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e da vice-Presidente, Kamala Harris, que também preside ao Senado.