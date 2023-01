Turquia: Erdogan admite antecipar eleições legislativas e presidenciais

O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, admitiu hoje que o Governo está a ponderar antecipar as eleições legislativas e presidenciais programadas para 18 de junho, sem fornecer mais informações.

No decurso de um encontro do Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP, no poder), Erdogan indicou que as eleições são importantes e disse que voltaria "a considerar a data devido às condições da temporada", segundo informou a agência noticiosa estatal Anatolia.

O diário turco Hurriyet referiu que o AKP estaria a considerar a antecipação dos escrutínios por datas já anunciadas estarem previstos exames universitários, com 30 de abril e 14 de maio a surgirem como novas hipóteses.

Em dezembro, Erdogan sugeriu a intenção de pedir apoio popular para um último mandato presidencial de cinco anos nas eleições de 2023, antes de se retirar da vida política.

O chefe de Estado turco, também líder do partido islamita e conservador AKP, foi primeiro-ministro entre 2003 e 2014, e desde então ocupa a presidência do país euro-asiático.

Em 2017, uma emenda constitucional alterou o sistema para um regime presidencialista, com Erdogan a ser reeleito em 2018.