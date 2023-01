‘Revogaço’: como Lula da Silva dedica os primeiros dias a desfazer o legado de Bolsonaro

Um novo tom de conversa começa a instalar-se aos poucos no Brasil, sem incitações ao ódio, à violência e sem ataques às instituições democráticas. O Governo de Luiz Inácio Lula da Silva deu a partida logo no dia da posse, a 1 de janeiro, com a inédita revogação de mais de 50 decretos e medidas provisórias da gestão do antecessor, Jair Bolsonaro. Até há quem fale de “revogaço”.

