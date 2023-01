Mar do Sul da China: “Filipinas têm tentado persistir na sua posição face à pressão crescente da República Popular da China”

Há várias linhas a marcar as fronteiras entre os países que rodeiam o mar do Sul da China. As suas águas são disputadas por vários atores da região e o desenho muda consoante as reivindicações da China, Vietname, Malásia, Taiwan, Brunei ou Filipinas. Estima-se que o mar contenha cerca de 11 mil milhões de barris de petróleo por explorar e 190 biliões de metros cúbicos de gás natural, de acordo com informação do think tank americano Council on Foreign Relations.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler