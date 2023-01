Coreia do Sul insta exércio a responder "com determinação" à Coreia do Norte

"O nosso exército deve responder com firmeza e determinação a qualquer provocação do inimigo", afirmou o Presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, em comunicado divulgado pelo seu gabinete, no decorrer de uma reunião virtual com o chefe do Estado-Maior do país, Kim Seung-kyum, e outros militares.

"Eles [a Coreia do Norte] devem entender que apenas uma forte preparação mental das nossas tropas e treinos realistas podem garantir uma forte segurança ", acrescentou.

O Presidente sul-coreano alertou ainda para o facto de "a Coreia do Norte continuar a realizar provocações usando ferramentas simétricas e assimétricas, enquanto continua a aumentar o seu programa nuclear e de mísseis".

A Coreia do Norte lançou, no último dia, três mísseis balísticos de curto alcance no mar do Japão, tendo os chefes do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul apontado para "três mísseis balísticos de curto alcance lançados pela Coreia do Norte no mar Oriental (nome do mar do Japão nas duas Coreias) a partir da área de Junghwa, na província de Hwanghae do Norte (sudoeste)" por volta das 08:00 locais, 23:00 de sexta-feira em Lisboa.

Os lançamentos norte-coreanos surgem numa altura em que as tensões na península coreana estão no auge e apenas um dia depois de Seul ter realizado um teste para acelerar o lançamento de satélites de reconhecimento militar.

Este ano, a Coreia do Norte lançou quase meia centena de projéteis de diferentes tipos.