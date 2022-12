Brasil de volta a Lula: chegou a hora de a onça beber água

O mais velho cidadão a tomar posse como Presidente do Brasil começou a trabalhar com 12 anos. Foi moço de recados, engraxador, operário metalúrgico, sindicalista, arquiteto de um partido “de raízes verdadeiramente operárias”, cuja gestação passou pelo belo edifício do Palace Casino de Poços de Caldas, em 1979, como desvenda Fernando Morais na longa biografia de Luiz Inácio Lula da Silva, o homem que a partir do primeiro dia de 2023 será chefe de Estado do Brasil pela terceira vez.

A tarefa que o aguarda inclui três desafios urgentes a nível interno: religar um eleitorado profundamente dividido pela governação dos últimos anos; reduzir a situação de fome que enfrentam 33 milhões de brasileiros; e diminuir o número de armas que circulam entre a população e que tanto têm contribuído para ataques violentos como o que no final de novembro fez 11 feridos e três vítimas mortais numa escola de Aracruz, no Estado de Espírito Santo.