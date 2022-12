Espanha: apoio progressista desfaz impasse que bloqueava renovação do Tribunal Constitucional

Não se sabe o quanto influenciou a situação as palavras do Rei de Espanha na sua última mensagem de Natal alertando para a "deterioração das instituições", ou as pressões exercidas no seio da Comissão Europeia. O facto é que estas duas circunstâncias coincidiram no tempo com o fim do impasse político que impedia a renovação do Tribunal Constitucional (TC), o mais alto órgão de arbitragem do Estado.

