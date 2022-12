China abre fronteiras enquanto vários países lhas fecham escudando-se de novas variantes da covid-19

Quando as autoridades chinesas anunciaram que a partir de 8 de janeiro quem chega ao país vindo do estrangeiro já não é sujeito a quarentena obrigatória, as pesquisas de viagens internacionais dispararam. No entanto, com o levantamento da maioria das medidas associadas à política de “zero covid”, a China está a registar uma vaga de casos de covid-19 que se estima poder vir a causar a morte a mais de um milhão de pessoas.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler