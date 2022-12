São Tomé e Príncipe: Morte violenta muda paradigma

“Há que investigar quem encomendou estas mortes”, diz ao Expresso Delfim Neves, o ex-presidente da Assembleia Nacional e atual deputado do Movimento Basta, que afirma ter “escapado ao corredor da morte” na sequência dos acontecimentos do 25 de novembro em São Tomé e Príncipe. Na sua opinião, só uma investigação independente conduzida pela comunidade internacional pode garantir que não se venha a “instalar a impunidade” no país.

Delfim Neves falou ao Expresso em Lisboa, onde se encontra em tratamento médico em posse de um Termo de Identificação e Residência com permissão de viajar, depois de ter sido declarado pelo Ministério Público não “haver indícios nem provas consistentes e sólidas” que pudessem promover uma situação mais grave. Neves foi detido na sua residência sem mandado de busca por alegado envolvimento no golpe de Estado de 25 de novembro.