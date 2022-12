“Os catalães querem deixar para trás uma década perdida”

Salvador Illa foi ministro da Saúde de Espanha entre janeiro de 2020 e janeiro de 2021. Coube a este socialista catalão de 56 anos enfrentar o embate inicial do coronavírus. Largou a pasta para concorrer a presidente do governo autonómico da Catalunha. Venceu as eleições de 14 de fevereiro de 2021, com 23% dos votos e 33 deputados entre 135, mas não pôde governar, por lhe faltarem apoios.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler