"Isto fortalece-me": Trump acusa comissão sobre ataque ao Capitólio de "tentativa partidária" para o afastar das presidenciais em 2024

O ex-Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu esta segunda-feira que as "acusações falsas" determinados pela comissão que investigou o ataque ao Capitólio visam impedir a sua candidatura à Casa Branca em 2024.

"Todas estas histórias que visam processar-me são como o julgamento de 'impeachment', uma tentativa partidária de me deixar de lado e do Partido Republicano" na corrida à Casa Branca, destacou o magnata republicano, na sua rede social Truth Social.

"O que essas pessoas não entendem é que, quando vêm atrás de mim, aqueles que amam a liberdade reúnem-se ao meu redor. Isto fortalece-me. O que não me mata torna-me mais forte", acrescentou Donald Trump.

Numa série de publicações, o ex-Presidente argumentou que tentou enviar 20 mil militares para evitar a violência no 06 de janeiro e que foi à televisão dizer a todos para irem embora. Falou de uma "agência de investigação dos democratas" que quer impedi-lo de voltar a candidatar-se "porque sabem que vou ganhar" e apontou ainda baterias a Liz Cheney Republicana que integra a comissão, afirmando que “deveria ter vergonha de si mesma, da maneira como agiu e das suas palavras e ações maldosas e hipócritas para com os outros”.

Caso mostra que Trump está “inapto” a ocupar novo cargo político, diz Liz Cheney após divulgação dos resultados da comissão

A comissão que investiga o ataque ao Capitólio norte-americano acusou esta segunda-feira o ex-presidente Donald Trump de vários crimes, incluindo incitamento à insurreição, conspiração para fraude e obstrução de ato do Congresso, encaminhando o processo ao Departamento de Justiça.

Após 18 meses de trabalho, os sete Democratas e dois Republicanos que integram a comissão recomendaram de forma unânime acusações criminais contra Trump e associados que o ajudaram a lançar uma campanha multifacetada para tentar travar a eleição de 2020. No total, são quatro as acusações recomendadas pelos congressistas, juntando-se ainda a acusação de falsas declarações.

Ao encerrar uma das investigações do Congresso mais exaustivas da história norte-americana, a comissão concluiu que Donald Trump tentou subverter a transferência do poder presidencial para Joe Biden - primeiro pressionando aliados em todos os níveis do Governo e depois com a ajuda de uma multidão violenta.

Donald Trump "perdeu a eleição de 2020 e sabia disso, mas escolheu tentar permanecer no poder", disse o Democrata Bennie Thompson, chefe da comissão, na abertura da reunião, à qual se seguiu a exibição de um vídeo com muitos dos momentos-chave da investigação, como imagens da violência dentro do Capitólio em 06 de janeiro de 2021.

"Temos toda a confiança de que o trabalho desta comissão ajudará a fornecer um guião para a justiça", acrescentou Thompson. Já a 'número dois' na comissão, a Republicana Liz Cheney, avaliou que as ações de Trump em todo este caso mostram que está "inapto" a ocupar um novo cargo público.

É primeira vez na história do país que Congresso encamina um ex-Presidente para um processo criminal

De acordo com os nove congressistas, Trump envolveu-se numa "conspiração de várias partes" para travar a eleição propositadamente, divulgando falsas alegações de fraude eleitoral e pressionando o Congresso, o Departamento de Justiça e o seu vice-presidente, Mike Pence, a juntarem-se aos esforços para subverter os resultados para que o magnata pudesse permanecer no poder. Além disso, recusou-se durante horas a dizer aos seus apoiantes para deixar o Capitólio no dia 06 de janeiro.

Para chegar a esta conclusão, a comissão, que será dissolvida em 03 de janeiro com a nova Câmara dos Representantes liderada pelos Republicanos, entrevistou mais de mil testemunhas, realizou quase uma dúzia de audiências e recolheu mais de um milhão de documentos enquanto trabalhava para criar um registo mais abrangente da insurreição de 06 de janeiro de 2021.

De acordo com a imprensa norte-americana, esta é a primeira vez na história do país que o Congresso encaminhou um ex-presidente para um processo criminal. Caberá aos procuradores federais decidir se darão seguimento a eventuais acusações.

As acusações das quais é acusado podem levar Trump a cumprir penas de prisão e à proibição de assumir qualquer cargo público, num momento em que o ex-presidente já anunciou a sua recandidatura à Casa Branca para 2024.

Do “ninguém está acima da lei” às acusações de “artifício”, “charada” e “falsas narrativas”: recomendações de acusação causam reações variadas

As reações a este avanço sem precedentes na história dos Estados Unidos oscilaram entre os que denunciaram motivações políticas e os que elogiaram as evidências reveladas.

"Ninguém está acima da lei. Nem sequer um ex-presidente dos Estados Unidos", disse a senadora democrata Elizabeth Warren.

Também a congressista luso-americana Lori Loureiro Trahan disse, em comunicado, que a decisão "é uma prova de que os pilares da nossa democracia são fortes" e que ainda há membros dos dois partidos "dispostos a honrarem o juramento à Constituição".

Mas o jurista e advogado Alan Dershowitz, que representou Donald Trump durante o primeiro 'impeachment', disse ao canal conservador Newsmax que a recomendação da comissão "é um pedaço de papel inútil".

"O Congresso não tem poder para recomendar acusações", notou o professor emérito de Harvard, dizendo que há uma provisão na Constituição precisamente contra isto. É uma proibição de "bills of attainder", ou atos do poder legislativo que declaram que uma parte é culpada de um crime sem passarem pelo processo de julgamento. Dershowitz argumentou que, pela separação de poderes, "não se deixa o Congresso dizer quem deve ser acusado".

Dick Morris, ex-conselheiro de Bill Clinton que se tornou apoiante de Trump e escreveu um livro sobre o seu regresso em 2024, caracterizou as recomendações da comissão como artifício e disse que estas provavelmente não serão aceites pelo Departamento de Justiça.

"Isto é obviamente um artifício e por isso obviamente está errado", afirmou no Newsmax. "Dizer que ele fomentou uma insurreição é apenas absurdo. E é óbvio, tal como foi nos fundamentos dos dois 'impeachments', que os eleitores compreendem isso, em particular os eleitores republicanos".

Também Shelley Moore Capito, que vai assumir a liderança republicana da comissão de política no Senado, considerou que o trabalho foi "obviamente politizado" e nunca tinha visto "o Congresso a instruir dessa forma" o Departamento de Justiça.

Na Fox News, o jurista conservador Jonathan Turley salientou que a comissão não conseguiu montar um caso forte em termos de ações passíveis de criminalização e afirmou que a decisão do painel foi arriscada, porque o Departamento de Justiça pode contradizê-lo.

"Esta comissão prometeu que haveria novas provas. Houve alguns vídeos que ainda não tínhamos visto, mas não houve provas diretas de um ato criminoso por parte do anterior presidente", afirmou. O jurista considerou que o comportamento de Donald Trump não foi criminoso, embora tenha sido imprudente e repreensível.

"O problema é que não penso que condenações com base nestas provas aguentariam o escrutínio judicial", continuou. "O maior problema está nas acusações baseadas no discurso do presidente", considerou, dizendo que as palavras proferidas por Trump minutos antes da insurreição são discurso protegido. "Não chegam ao padrão estabelecido pelo Supremo Tribunal para a criminalização do discurso".

Já o líder da minoria republicana do Senado, Mitch McConnell, reagiu com poucas palavras ao desfecho do trabalho da comissão, em declarações aos jornalistas. "A nação inteira sabe quem é responsável por aquele dia", afirmou. "Para lá disso, não tenho nenhuma observação imediata".

Pouco antes de se conhecer a decisão da comissão, que teve um voto unânime na recomendação da acusação criminal de Trump, o ex-vice-presidente Mike Pence dissera na Fox News que tal seria "terrivelmente fraturante para o país" e que nesta época festiva as pessoas querem sobretudo cicatrizar as feridas.

"Penso que as ações e palavras do presidente no 06 de janeiro foram imprudentes", disse o ex-governante. "Mas não sei se é criminoso aceitar maus conselhos de advogados e por isso espero que o Departamento de Justiça seja cuidadoso".

A revista Rolling Stone escreveu um texto sobre isso com o título "Mike Pence diz que o homem que o queria ver morto no 06 de janeiro não deve ser acusado".

O republicano Andy Biggs, alvo de uma recomendação de investigação à Comissão de Ética da Câmara dos Representantes por ter recusado cumprir uma intimação, reagiu com desdém em comunicado, chamando à comissão "uma charada" que nunca precisou realmente do seu testemunho e o de outros republicanos.

"Só queriam o nosso testemunho para poderem editar e interpretar mal as nossas afirmações para avançarem as suas falsas narrativas, como fizeram com muitas outras testemunhas", acusou. "A comissão do 06 de janeiro difamou o meu nome e o meu caráter, e estou ansioso por analisar os seus documentos, publicar as suas mentiras e esclarecer a verdade no 118º congresso".

Scott Perry, outro congressista visado da mesma forma, reagiu via porta-voz, chamando à comissão um "tribunal canguru petulante" que em breve será extinto.

A recomendação não é vinculativa e o Departamento de Justiça não tem de responder ou agir em relação à mesma, mas a comissão tem estado a colaborar com o departamento liderado pelo procurador Merrick Garland, partilhando evidências e testemunhos que recolheu.

Alyssa Farah Griffin, ex-diretora de comunicação da Casa Branca na administração Trump, disse à CNN que estava especialmente interessada em perceber se o Departamento de Justiça ia investigar o que, na sua opinião, foram as tentativas de interferência com testemunhas que ocorreram durante o trabalho da comissão.

"Penso que foi estrategicamente avisado não recomendar para acusação nomes de funcionários da Casa Branca, porque isto vai criar um atropelo de pessoas que podem estar legalmente expostas e levá-las a colaborar com o Departamento de Justiça".