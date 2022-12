Herói ou “vaidoso armado em Churchill”? Volodymyr Zelensky é a nossa figura internacional de 2022

“A luta é aqui. Preciso de munições, não de boleia.” Não se sabe se foi mesmo assim que Volodomyr Zelensky respondeu a uma suposta oferta americana para retirá-lo da Ucrânia, no dia em que começou a invasão russa, mas, na verdade, o rigor do episódio não importa. Como escreveria semanas mais tarde o fact checker do “Washington Post”, “no mundo das notícias aspiramos relatar com precisão quem disse o quê, mas esta frase tornou-se tão associada ao valor de Zelensky que, nesta altura, nenhuma verificação de factos provavelmente importará”.

