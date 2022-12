Golpe na imagem com escândalo de corrupção obriga Parlamento Europeu a arrumar a casa

Foi um golpe na imagem e na credibilidade do Parlamento Europeu (PE), que passou a semana a tentar limpar os estragos provocados pela detenção da grega Eva Kaili. Os eurodeputados retiraram-lhe, em peso, o título de vice-presidente e deixaram-na isolada nas suspeitas de corrupção e branqueamento de capitais. Foi deixada cair com estrondo pela própria família política. Os socialistas expulsaram-na e nenhum colega se atreveu a defendê-la em público com base na presunção de inocência. Passou de estrela a pária, sem bancada, funções ou cargos.

O advogado de Kaili repete que ela “é inocente” e se sente “traída” pela forma como “foi retratada” em Estrasburgo. Mas o PE está focado em sobreviver e ultrapassar aquele que é, segundo o analista Alberto Alemanno, “provavelmente o escândalo mais chocante” que o atingiu. O professor de direito europeu avisa que esta pode ser apenas “a ponta do icebergue”. Primeiro, porque a investigação está a decorrer e “pode levar a mais revelações”, mais deputados e funcionários envolvidos. Segundo, porque “se o Catar conseguiu influenciar a este nível”, não pode excluir-se que “outros países tenham tentado e conseguido fazer o mesmo”.

