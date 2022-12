Eva Kaili, o pai, o namorado, a mala cheia de notas e a ponta do icebergue que se descobre

Quem é Eva Kaili?

A eurodeputada de 44 anos é uma antiga estrela da televisão grega, mas também do PASOK, partido socialista para o qual entrou com 14 anos e de que agora foi expulsa. Passou pelo Parlamento grego e chegou ao PE em 2014. Em Bruxelas e Estrasburgo era uma das figuras mais elegantes, rosto conhecido e voz ativa na defesa do digital, da inteligência artificial e cibersegurança, mas o auge da carreira surgiu em janeiro, quando conseguiu uma das 14 vice-presidências da instituição, estando, por exemplo, encarregada de representar a presidente Roberta Metsola, no Médio Oriente. Dentro do grupo dos Socialistas e Democratas, de que foi expulsa, não era vista como influente, sendo várias vezes colada às posições do centro-direita. Tem uma filha menor com Francesco Georgi. O assistente parlamentar de 35 anos é outro dos suspeitos no caso de corrupção a envolver o Catar. Está detido e vai continuar em prisão preventiva depois de ter sido ouvido na quarta-feira por um juiz.

