Crise no Peru: golpe de opereta que incendiou as ruas e os campos andinos

Em que momento descarrilou o Peru? Passadas cinco décadas, extremam-se no país andino as tribulações que o jornalista Santiago Zavala e o seu criador, Mario Vargas Llosa, abordam no livro “Conversa na Catedral”. Seis Presidentes em seis anos, prisões, suicídios, destituições e golpes de Estado caricaturais, fastio com os políticos e corrupção escandalosa são contornos de uma crise que parece eterna e deixa a democracia à beira do precipício.

A odisseia de Pedro Castillo mais parece um romance do Nobel da Paz de 2010 do que uma presidência da república no século XXI. Os seus seguidores ergueram um pequeno acampamento nas imediações da Direção de Operações Especiais (Di­roes), quartel em Lima onde o chefe permanece detido desde a semana passada. “Se não houver liberdade, haverá revolução”, é um dos seus motes. A liberdade é para Castillo, eleito Presidente em 2021 e demitido no passado dia 7, depois de ter tentado dissolver o Parlamento quando este se preparava para votar uma moção de censura.