Jovens retidos no Peru esperam regressar em breve a Portugal: "Estivemos parados mais de 50 horas no meio do deserto"

As últimas informações do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) dizem que há 40 cidadãos portugueses impedidos de sair do Peru, devido aos tumultos políticos que têm assolado o país. Centenas de estradas foram cortadas pelos manifestantes que pedem o regresso do Presidente afastado, Pedro Castillo.

