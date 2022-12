Sánchez muda a lei ao gosto dos separatistas catalães, oposição teme pelo Estado de Direito

Restam cada vez menos dúvidas de que os últimos movimentos políticos e mais recentes iniciativas legislativas do Governo espanhol, que tanto desagradam à oposição e alarmam a opinião pública, não são fruto do improviso nem respostas oportunistas a problemas concretos. Antes fazem parte de um plano concebido com muito cuidado e executado com suma precisão. O objetivo final é consolidar a posição eleitoral do primeiro-ministro Pedro Sánchez, do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE, centro-esquerda).

