EUA: senadora Kyrsten Sinema deixa Partido Democrata e passa a ser Independente

A senadora Kyrsten Sinema, do estado norte-americano do Arizona, vai mudar a sua afiliação partidária, passando de Democrata para Independente, informou esta sexta-feira em entrevista ao jornal “Politico”.

“Juntei-me aos números crescentes de cidadãos do Arizona que rejeitam a política partidária, declarando a minha independência do sistema partidário desfeito em Washington. Registei-me como Independente”, disse Kyrsten Sinema, acrescentando: “Não prevejo que nada mude na estrutura do Senado”.

Kyrsten Sinema prometeu que não vai juntar-se ao caucus republicano: “Nada mudará nos meus valores ou no meu comportamento”. “Pretendo aparecer para trabalhar, fazer o mesmo trabalho que sempre faço. Pretendo apenas aparecer para trabalhar como independente”, assegurou ainda.

Recentemente, os Democratas obtiveram maioria do Senado dos EUA e, com esta alteração na afiliação partidária de Kyrsten Sinema, os Democratas continuarão a controlar a câmara alta, ainda assim o seu domínio sai abalado.