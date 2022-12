Novo governo no Brasil: Lula da Silva anuncia esta sexta-feira os primeiros ministros

O Presidente eleito do Brasil, Lula da Silva, anuncia nesta sexta-feira os nomes dos primeiros ministros do seu futuro Governo que tomará posse a 1 de janeiro de 2023. A informação foi revelada pela presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann. O anúncio está marcado para as 10h45 (13h45 em Lisboa) em Brasília, na sede onde estão a ser realizados os trabalhos de transição entre os governos de entrada e de saída.

Lula da Silva tinha dito que só anunciaria ministros após o Tribunal Superior Eleitoral oficializar os resultados eleitorais, um ato protocolar no Brasil que terá lugar na próxima segunda-feira. No entanto, Hoffmann disse que devido à especulação sobre os nomes que irão compor o Gabinete a partir de janeiro, Lula quer fazer avançar alguns deles.

A imprensa local especula que o primeiro a ser anunciado será Fernando Haddad para o Ministério das Finanças, Flávio Dino para a Justiça e José Múcio para a Defesa. De acordo com Hoffmann, para além dos primeiros anúncios na sexta-feira, deverão ser feitos mais na próxima semana. "Ele só nos disse que pretende anunciar alguns ministros amanhã (...), mas o resto será feito na próxima semana", acrescentou.

Luiz Inácio Lula da Silva ganhou as eleições presidenciais de domingo por uma margem estreita, recebendo 50,9% dos votos, contra 49,1% para Jair Bolsonaro, que procurava um novo mandato de quatro anos. Lula da Silva assumirá novamente a Presidência do Brasil em 1 de janeiro de 2023 para um terceiro mandato, após ter governado o país entre 2003 e 2010.