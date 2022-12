Empresa de Donald Trump considerada culpada de fugir aos impostos durante mais de 15 anos

A empresa de Donald Trump no ramo imobiliário foi considerada culpada de manter um esquema criminoso para ludibriar a autoridade fiscal ao longo de mais de 15 anos e assim fornecer benefícios aos seus executivos. De acordo com a “Sky News”, a Trump Organization evitou o pagamento de imposto sobre o rendimento e sobre bens como apartamentos e carros de luxo.

A Trump Organization tinha declarado ser inocente. Já o antigo Presidente norte-americano não foi pessoalmente acusado no caso.

A empresa, que detém hotéis, campos de golfe e outros imóveis em todo o mundo, argumentou que o diretor financeiro, Allen Weisselberg, criou o esquema para benefício próprio. Allen Weisselberg encontra-se de licença e a ser remunerado. No seu testemunho, deu conta de ter recebido mais de um milhão de dólares (cerca de 955.484 euros) em salários e bónus neste ano. As declarações do diretor financeiro terão sido cruciais para o desfecho do caso, que os procuradores descreveram como parte de uma “cultura de fraude e engano”.

A decisão de condenação em todas as 17 acusações surgiu após mais de um dia de deliberação do júri do Supremo Tribunal de Manhattan. Terá ficado demonstrado que a empresa manteve um esquema de longa duração, oferecendo o usufruto de bens de luxo, como apartamentos, a alguns executivos. Também eram cedidos Mercedes-Benz alugados, mensalidades de escolas privadas para familiares, sem pagamento de impostos.

O gabinete do procurador distrital de Manhattan, que liderou o caso contra a Trump Organization, já tinha conseguido extrair uma confissão de culpa do alegado criador do esquema, Allen H. Weisselberg. O diretor financeiro da empresa é conhecido pela sua lealdade a Donald Trump, que nunca responsabilizou em depoimento.

Embora os procuradores não tenham indiciado o antigo chefe de Estado norte-americano, fizeram referência ao nome de Donald Trump durante o julgamento que se prolongou por um mês. Os procuradores disseram aos jurados que Trump pagou pessoalmente por alguns dos privilégios e até aprovou uma parte central do esquema. A acusação também apresentou provas de uma conduta de ilegalidade generalizada na empresa, mesmo debaixo do nariz de Donald Trump.

A condenação da empresa, a par da alegação da procuradoria durante o julgamento, de que Trump “sancionou explicitamente a fraude fiscal”, pode, de acordo com o jornal “The New York Times”, afetar a corrida presidencial de 2024, fornecendo novos argumentos aos opositores. O gabinete do procurador distrital pode ainda decidir iniciar uma investigação criminal mais ampla sobre as práticas comerciais de Trump.

A condenação por acusações de fraude fiscal, esquema de fraude, conspiração e falsificação de registos comerciais não deverá ditar o fim da Trump Organization. A pena máxima possível será garantir o pagamento de 1,62 milhões de dólares (cerca de 1,55 milhões de euros). Trump acumulou centenas de milhões de dólares em receitas durante a sua Presidência.

Trump Organization fica marcada com o rótulo de empresa criminosa, tendo servido de plataforma de lançamento para a fama de Donald Trump, do seu programa "O Aprendiz" e carreira política. A empresa poderá ainda ter dificuldade em atrair novos credores.

O antigo Presidente dos EUA assegura que o processo não passa de uma caça às bruxas com motivação política. Em declarações colhidas após o veredicto, a empresa acusou Weisselberg de ter testemunhado "sob juramento que traiu a confiança que a empresa depositou nele”.

“A noção de que uma empresa pode ser responsabilizada pelas ações de um funcionário, para benefício próprio, nas suas próprias declarações de imposto de renda, é simplesmente absurda”, afirma a Trump Organization, em comunicado.

A empresa conhecerá a sentença a 13 de janeiro.