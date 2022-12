É o fim da polícia da moralidade no Irão? Perguntas e respostas para compreender o que pode acontecer

Nasceu como força especial dentro da polícia para garantir que todos os iranianos, em particular as mulheres, cumpriam os preceitos religiosos da República Islâmica. Aparentemente, desaparece agora, após três meses de intensos protestos por todo país e na sequência da morte de Mahsa Amini. No entanto, ainda não é certo se se trata só de uma suspensão, de uma reorganização ou mesmo do seu fim.

