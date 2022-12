Espanha: encomendas armadilhadas com origem em Valladolid

A polícia espanhola suspeita que as seis cartas-bomba enviadas a alvos importantes nos últimos dias tenham sido enviadas da cidade de Valladolid, no norte do país.

A agência EFE adianta que além da origem, os investigadores admitem que seja um único responsável pelo envio dos seis envelopes armadilhados para alvos como o primeiro-ministro Pedro Sánchez, as embaixadas dos EUA e da Ucrânia em Madrid, entre outros.

Segundo fontes próximas do processo citadas pela EFE, esta é uma das hipóteses que os investigadores estão a analisar.

Mas, até agora, não existe qualquer pista sobre a identidade de quem terá enviado as cartas armadilhadas.

Fontes policiais citadas pela agência indicaram que a Polícia Nacional continua a investigar "com todos os recursos necessários" sob a direção do Tribunal de Instrução n.º 4 do Tribunal Nacional, mas ainda não pode especificar detalhes das investigações que está a desenvolver. Além do primeiro-ministro e das embaixadas, foram também intercetadas cartas-bomba dirigidas à ministra da Defesa, Margarita Robles, à base aérea de Torrejón de Ardoz e à empresa de fabricação de armas em Zaragoza Instalaza.