Morreu Jiang Zemin, ex-Presidente da China

Jiang Zemin, ex-Presidente chinês, morreu em Xangai, aos 96 anos, vítima de leucemia, adiantou a agência de notícias estatal Xinhua.

Zemin foi secretário-geral do Partido Comunista chinês entre 1989 (cargo que ocupou na sequência do massacre da Praça Tiananmen) e 2002, e Presidente da República Popular da China de 1993 a 2003.

São-lhe reconhecidos méritos como o de ter retirado a China do isolamento diplomático na era pós-Tiananmen e restabelecido as relações com os EUA. Durante a sua liderança, a China alcançou um crescimento económico considerado sem precedentes.

Num comunicado citado pela agência de notícias Xinhua, divulgado pelo Governo chinês, Jiang Zemin é descrito como uma figura notável, de “elevado prestígio”, e como um “grande marxista, um estadista, estratega militar e diplomata".

“A morte do camarada Jiang Zemin é uma perda incalculável para o nosso partido, o Exército e o povo chinês", refere o comunicado



Foi durante a sua presidência que a soberania de Hong Kong foi transferida do Reino Unido para a China (1997) e que Macau passou igualmente para as mãos do país (1999).

Ainda durante a sua liderança, a China juntou-se à Organização Mundial do Comércio (2001) e venceu a corrida à organização do Jogos Olímpicos de 2008, em Pequim.