O “protesto das folhas A4” só tem 48h mas já é “significativo”: nove respostas do professor Luís Mah para entender o que se passa na China

Estes protestos são significativos, na medida em que se têm ouvido pedidos de demissão de Xi Jinping, ou ainda é cedo para avaliar?

São significativos, porque desde Tiananmen que não tínhamos este tipo de manifestação nacional. Nunca deixou de haver protestos na China, mesmo com Xi Jinping, mas eram sobre questões locais. Estes protestos relacionam-se com uma política nacional: a “covid zero”. Os protestos são contra as medidas muito repressivas, as quarentenas longas, a necessidade de testes contínuos. As pessoas estão fartas, exaustas, zangadas. Agora, a evolução para uma mensagem mais crítica da liderança chinesa levanta dilemas políticos a Xi. Mas não sei se há uma ameaça de facto ao Partido Comunista Chinês [PCC].

