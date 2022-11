Parlamento Europeu sob ataque informático de grupo pró-russo

O site do Parlamento Europeu está em baixo e várias fontes parlamentares adiantam que o ciberataque começou pouco tempo depois as votações do meio-dia, quando o os eurodeputados aprovaram uma resolução que classifica a Rússia como estado patrocinador de terrorismo.

Não é possível aceder ao site do Parlamento (europarl), nem é possível ter acesso a nada do que diz respeito ao plenário, como agenda, tempos de palavra dos eurodeputados, documentos em debate na sessão, listas de voto, resultados ou textos adotados.

A presidente do Parlamento Europeu veio já admitir o "ciberataque sofisticado". Na rede social Twitter adianta ainda que "um grupo pro-Kremlin assumiu a responsabilidade" pelo ataque. Roberta Metsola adianta ainda que os informáticos europeus "estão a proteger os sistemas" e reafirma o voto do final da manhã em que os eurodeputados "proclamaram a Rússia como patrocinador de terrorismo".

[Notícia em atualização]