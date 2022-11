EUA pedem a libertação de cubanos detidos nos protestos de julho de 2021

Os EUA solicitaram a Cuba que liberte os manifestantes detidos nos protestos de 11 de julho de 2021, entre os quais um jovem que era menor na altura, que começaram a ser julgados esta quarta-feira.

"Estamos preocupados com o julgamento próximo de Torres Farrat, que só tinha 17 anos por ocasião dos protestos. Enfrenta uma pena de até oito anos de prisão", apontou nas redes sociais o subsecretário para a América Latina do Departamento de Estado, Brian Nichols.

A mensagem está acompanhada por uma fotografia do jovem, acusado de participar nas que foram os maiores protestos na ilha desde há décadas. "As famílias devem estar juntas. O governo cubano deve libertar Jonathan e os outros manifestantes detidos", acrescentou.

Um tribunal de Havana começou a julgar hoje 15 integrantes das manifestações antigovernamentais, de 11 de julho de 2021, em Cuba, por "atentado, desordem pública, desacato e instigação a delinquir", os quais incorrem em penas que podem ir até 13 anos de prisão.

No texto da acusação, consultado pela EFE, detalha-se que as pessoas em julgamento lançaram "pedras, garrafas, paus e outros objetos" contra a polícia e gritaram frases contra o governo e o presidente Miguel Díaz-Canel.

As idades dos acusados vão dos 17 aos 51 anos, com Torres a ser o mais jovem. Ele é uma das 55 pessoas, com idades entre 16 e 17 anos, que enfrentam um processo penal.

Segundo a organização não-governamental Cubalex e o grupo Justicia 11J, depois dos protestos do ano passado, já foram dadas 600 sentenças, algumas das quais relativas a penas de prisão de até 30 anos.