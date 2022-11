MP da Guiné manda prender ex-primeiro-ministro Aristides Gomes depois de tentativa frustada da polícia para detê-lo

O Ministério Público da Guiné Bissau emitiu um mandado de detenção junto do Tribunal da Relação contra Aristides Gomes, ex-primeiro-ministro do país que estará indiciado por corrupção. Segundo o mandado a que o site e-Global teve acesso, o antigo governante é suspeito “no âmbito de um processo de corrupção que está a decorrer os seus trâmites judiciais”. E por isso, um procurador ordenou a sua detenção, com vista a “assegurar a sua presença no acto processual”.

No dia 18, sexta-feira, a polícia já o tinha tentado deter durante o congresso do PAIGC, partido a que pertence. Mas os congressistas conseguiram impedir a ação policial. Depois de ter sido demitido pelo novo presidente do país, Umaro Embaló, Aristides Gomes esteve quase um ano refugiado na missão das Nações Unidas em Bissaiu e saiu do país em fevereiro de 2021. Regressou agora para o congresso do partido a que sempre pertenceu.

Em entrevista ao Expresso, já depois de ter sido demitido, contou que a casa onde vivia foi cercada “por traficantes” que tinha mandado “prender” e disse estar a ser vítima de “perseguição”.