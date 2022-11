Unanimidade quebrada no Partido Republicano: vem aí um duelo entre Trump e Ron DeSantis na corrida à Casa Branca

Não houve “onda vermelha” nas eleições intercalares dos Estados Unidos: apesar de os republicanos estarem próximos de ganhar a Câmara dos Representantes, os democratas mantêm o controlo do Senado e vários dos republicanos apoiados pelo ex-Presidente Donald Trump que defenderam a teoria infundada de fraude nas últimas presidenciais foram derrotados. Trump já tinha dito que aceitava crédito pelas vitórias dos congressistas que apoiou, mas não a responsabilidade pelas derrotas. No final, os resultados não o impediram de apresentar uma terceira candidatura à Casa Branca.

“Para tornar a América grande e gloriosa novamente, anuncio esta noite a minha candidatura a Presidente dos Estados Unidos”, declarou na noite desta terça-feira. No arranque do discurso, que durou cerca de uma hora, criticou o estado do país e defendeu que a tarefa a que se propõe “não é uma missão para um político ou candidato convencional, é uma missão para um grande movimento que simboliza a coragem, confiança e o espírito do povo americano”.

As próximas eleições presidenciais são em 2024, mas há já algumas pistas sobre o que esperar, depois de Ivanka Trump ter escrito na rede social Instagram que apoiará o seu pai “fora da arena política”, dando a entender que não vai participar na campanha.

O candidato tinha prometido “um grande anúncio” e optou por não recuar apesar das críticas internas no partido. “Está claro que o centro de gravidade do Partido Republicano está no estado da Flórida, e não me refiro a Mar-a-Lago [a mansão do ex-Presidente]”, disse David Urban, seu antigo conselheiro, citado pelo ‘Washington Post’. Trata-se de uma referência a uma figura política que emerge como possível concorrente de Trump na luta pela presidência: Ron DeSantis, que foi reeleito com larga margem como governador da Flórida.

As críticas também foram visíveis em meios de comunicação conservadores, nomeadamente aqueles que são detidos por Rupert Murdoch. O conselho editorial do ‘The Wall Street Journal’ publicou um artigo de opinião intitulado “Trump é o maior derrotado do partido Republicano”, enquanto uma capa do ‘New York Post’ destacou a expressão “Trumpty Dumpty” - uma alusão ao personagem de um poema infantil, Humpty Dumpty, que “teve uma queda”, tal como “Don (que não conseguiu construir um grande muro) teve uma grande queda”, como se lê no jornal.

Germano Almeida, especialista em política internacional, considera que Trump foi “apanhado na curva” com os resultados. “Se Trump tivesse seguido o conselho de muitos dos seus próximos de anular ou pelo menos adiar o anúncio, isso era uma assunção de fraqueza, coisa que ele nunca faz. Portanto, embora com condições completamente diferentes, tinha de manter este anúncio dentro do que é o seu padrão de comportamento”, disse ao Expresso.

Além de apontar que Trump esperava resultados eleitorais melhores, a investigadora Diana Soller, do Instituto Português de Relações Internacionais, destaca a estratégia mediática. “Ao anunciar a sua candidatura neste momento conseguiu colocar em si todos os holofotes mediáticos, sem dar tempo sequer a outros candidatos de pensarem ou decidirem relativamente à sua eventual candidatura”, analisa.

Segundo o Politico, figuras próximas ao governador indicaram que DeSantis ainda não tomou uma decisão final sobre uma possível corrida às presidenciais, mas que o anúncio de Trump não muda os seus passos nos próximos meses.

Há ainda um terceiro factor que pode ter influenciado a altura do anúncio. Lívia Franco, da Universidade Católica Portuguesa, observa que o caso de 6 de janeiro de 2021 – quando se deu a invasão ao Capitólio – está a ser investigado e que se Trump vier a ser alvo de acusações “seria mais difícil” apresentar candidatura.

epa/cristobal herrera-ulashkevich

O que esperar das eleições primárias republicanas?

Com dois anos até às presidenciais, está “tudo em aberto”, considera Lívia Franco. No entanto, a professora de relações internacionais aponta que “a unanimidade que existia há uns meses e que nos últimos anos de alguma maneira dominou as escolhas eleitorais do partido Republicano e que se centravam exatamente na figura de Trump, foi quebrada”. Uma quebra de unanimidade que não é sinónimo de uma mudança de programa, já que há outros possíveis candidatos com “uma agenda bastante semelhante à de Trump”. A especialista explica que a diferenciação surge no estilo e na ausência de ligação a acontecimentos como a invasão do Capitólio.

Para Germano Almeida, as primárias serão “um duelo entre Trump e DeSantis”, descartando a possibilidade de o ex-vice-presidente Mike Pence ser nomeado caso se candidate. Com o anúncio do ex-Presidente e Ron DeSantis a emergir como possível candidato, “acabou o republicanismo moderado”. Em seu entender, restam duas versões diferentes do chamado ‘trumpismo’ e Ron DeSantis pode mesmo “ser pior” do que o antigo Presidente, por parecer “um pouco mais ideológico”.

Com a hipótese de outros candidatos que subscrevem as mesmas ideias, Diana Soller observa que se vai perceber até que ponto é que o partido republicano está dependente de Trump ou se a ideologia ‘trumpista’ é subscrita por eleitores “independentemente de quem as representa”.

“Agora é o teste: saber se de facto as pessoas votaram no Trump populista pelo seu carisma, pela sua mensagem altamente popular que pega muito bem no eleitorado; ou se votaram em Trump pelas suas ideias, pela sua mensagem e porque de facto o Partido Republicano e o eleitor republicano se transformou”, comenta. A resposta está ainda a vários meses de distância.