Sánchez cria tempestade política em Espanha ao alterar lei à medida dos independentistas catalães

Espanha vive uma autêntica tormenta política desde que o Governo de Pedro Sánchez decidiu rever a fundo o enquadramento legal do delito de sedição no Código Penal. Foi esta legislação que o Tribunal Supremo aplicou para condenar a severas penas de cadeia e inabilitação política as figuras implicadas na tentativa de secessão catalã de outubro de 2017, o mais sério esforço dos sectores separatistas da região para proclamar uma República independente.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler