Explosão no centro de Istambul provoca pelo menos seis mortos e dezenas de feridos, Presidente Erdogan fala em "atentado terrorista"

Um ataque com uma bomba numa rua movimentada de Istambul provocou pelo menos seis mortos e 81 feridos, dois deles em estado crítico, anunciou o vice-presidente turco Fuat Oktay, na última atualização no local, citada pelo “The New York Times”. Dos seis mortos, quatro faleceram na rua Istiklal e dois no hospital.

Momentos antes, após denunciar um “atentado vil”, o Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, afirmou que “as primeiras observações dão a entender que se trata de um atentado terrorista” e garantiu que “os autores deste atentado serão desmascarados”. "Que a nossa população esteja segura e eles serão castigados", declarou duas horas depois da explosão, às 16h20 locais (13h20 em Portugal Continental).

O Presidente turco disse ainda que, segundo informações preliminares, uma mulher desempenhou um papel na explosão e que o chefe da polícia de Istambul e as autoridades do gabinete do governador de Istambul estão a rever as filmagens de câmaras de vigilância no local.

"Peço a misericórdia de Deus para nossos irmãos que morreram no atentado a bomba na rua Istiklal, paciência para os seus familiares e uma rápida recuperação para nossos feridos.", afirmou Erdogan.

De acordo com a a agência noticiosa estatal Anadolu foram designados cinco procuradores para investigar a explosão.

Note-se que a rua Itstiklal já foi atingida no passado por um ataque reivindicado pelo grupo autointitulado Estado Islâmico (ou Daesh), que matou quase 500 pessoas e feriu mais de 2000, durante uma campanha de investidas que atingiu Istambul em 2015-2017, recorda a agência Lusa.

Como recorda o “The New York Times”, no Ano Novo de 2017 pelo menos 39 pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas quando um atirador atacou uma discoteca lotada de Istambul. Isso aconteceu algumas semanas depois de pelo menos 38 pessoas terem sido mortas e mais de 100 feridas em duas explosões, incluindo uma no exterior de um estádio de futebol.

Entretanto, o Conselho Superior de Rádio e Televisão (RTÜK) emitiu uma ordem proibindo os meios de comunicação locais de transmitir imagens do local do ataque ou dos feridos, bem como de relatar a investigação, as causas e a detenção dos suspeitos "fora das declarações feitas pelas instituições oficiais". Uma medida que não é inédita nos últimos anos, sempre que houve ataques do género.

Plataformas como Twitter, Instagram, Facebook e YouTube foram restringidas após a explosão, de acordo com a Netblocks, um serviço de monitorização da Internet sediado em Londres.

Apesar do alegado atentado Erdogan diz que partirá em breve com a delegação para a cimeira do G20 em Bali, Indonésia, como planeado.

Na sua primeira declaração oficial sobre a explosão em Istambul, o governador da cidade, Ali Yerlikaya, confirmou desde logo que havia mortos. "As nossas equipas de polícia, saúde, bombeiros e AFAD [Gestão de Desastres e Emergências] foram enviadas ao local. Há vítimas mortais e feridos. A evolução será compartilhada com o público", acrescentou.

Solidariedade internacional

A NATO, através do seu secretário-geral, Jens Stoltenberg, mostrou solidariedade da aliança atlântica para com a Turquia, seu membro, depois do atentado de hoje. "Impactantes imagens desde Istambul. Os meus pensamentos e profundas condolências a todos os afetados e ao povo turco", escreveu hoje Stoltenberg no seu perfil oficial na rede social Twitter.

Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, também apresentou condolências às vítimas da explosão em Istiklal: “Os nossos pensamentos estão com os que estão atualmente a responder [ao ocorrido] e com o povo da Turquia neste momento de angústia”.

Notícia atualizada às 18h57