Investigação: as mãos sujas do ministro e do procurador-geral da Guiné-Bissau

Era suposto ser apenas mais uma descarga de cocaína na Guiné-Bissau. Sem incidentes. Havia um arranjo com um grupo de militares, que ficaram de dar cobertura ao transporte. A droga foi desembarcada a 4 de setembro em Quinhamel, na costa que dá para as ilhas Bijagós, a menos de 30 quilómetros de Bissau, e estava a ser levada de carro para leste do país. Mas a proteção falhou. Na estrada do Aeroporto Osvaldo Viei­ra, quando atravessavam a cidade, os traficantes foram surpreendidos pela Guarda Nacional.

Nesse dia, o comandante-adjunto do Departamento de Informação Policial e de Investigação Criminal do Ministério do Interior anunciava em público a apreensão de 86 quilos de cocaína. Ninguém foi preso, mas era, ainda assim, um caso de sucesso para as autoridades.