Lula em Portugal ainda esta semana? "Há esta possibilidade"

Depois de uns dias de descanso na Bahia com a mulher Janja e de participar na festa de aniversário do vice-Presidente Geraldo Alckmin, este domingo, o novo chefe de Estado brasileiro rumou esta segunda-feira a Brasília para dar início ao processo de transição do governo liderado por Jair Bolsonaro para o novo Executivo. E, sem perder tempo, entre as negociações para decidir quem serão os próximos ministros do seu Executivo, Lula da Silva encontrou oportunidade para ponderar vir a Portugal ainda este fim de semana e encontrar-se com Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa.

