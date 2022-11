Cardeal francês admite que abusou de uma criança de 14 anos há 35 anos

Um dos principais cardeais da Igreja Católica em França admitiu esta segunda-feira que há 35 anos abusou sexualmente uma criança de 14 anos.

“Há 35 anos, quando era padre, comportei-me de forma condenável com uma jovem rapariga de 14 anos”, afirmou o cardeal Jean-Pierre Ricard, hoje com 78 anos, em comunicado. “Inevitavelmente, o meu comportamento teve consequências sérias e duradouras para esta pessoa”, lê-se no documento.

Jean-Pierre Ricard foi arcebispo de Bordéus até 2019 e está atualmente ligado à diocese da sua terra natal, em Dignes-les-Bains, no sul do país. Nos anos 80, altura em que praticou o crime, era padre na arquidiocese de Marselha. Esta segunda-feira anunciou que se ia retirar das suas funções na Igreja Católica francesa.

O responsável garantiu ainda que já falou com a vítima e lhe pediu perdão, mas não especificou quando é que essa conversa acontece. Pediu ainda perdão a “todos aqueles que magoei” ao fazer esta revelação, sem adiantar pormenores. “Não quero mais ficar em silêncio sobre a minha situação”, afirmou, garantindo que está disponível para colaborar com a investigação das autoridades.

A revelação surge justamente no dia em que o Presidente da Conferência dos Bispos da França (CEF), Eric de Moulins-Beaufort, anunciou numa conferência de imprensa em Lourdes que 11 bispos ou ex-bispos foram indiciados por abusos sexuais pela justiça civil ou pelas autoridades eclesiásticas. Ricard faz parte desse grupo de onze elementos.

"Há seis casos de bispos que foram indiciados pela justiça do nosso país ou pela justiça canónica [lei da Igreja católica]", declarou o presidente da CEF, Eric de Moulins-Beaufort, numa conferência de imprensa em Lourdes, região do sudoeste de França que alberga um importante local de peregrinação católica.

"Dois outros, que já não exercem o cargo, foram objeto de investigações pela justiça do nosso país após denúncias feitas por um bispo e um processo canónico", referiu, acrescentando que "um terceiro foi assinalado pela procuradoria da Justiça e recebeu, da Santa Sé, medidas restritivas ao seu ministério".

O anúncio da CEF acontece numa altura em que a Igreja Católica em França está a começar a pagar indemnizações às vítimas de abusos sexuais. A decisão só foi tomada após a publicação de um estudo, no ano passado, que estimava que pelo menos 216 mil crianças em toda a França sofreram abusos sexuais por parte de padres nos últimos 70 anos.

O estudo foi levado a cabo por uma comissão independente, à semelhança do que está a acontecer neste momento em Portugal.