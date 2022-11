EUA: como uma vitória dos radicais 'trumpistas' pode ameaçar as presidenciais de 2024 (reportagem no berço da ‘nova América’)

Os primeiros do clã Martinez fixaram-se no condado de Niobrara, Estado do Wyoming, há cerca de um século, após uma viagem a pé de mais de três mil quilómetros desde a costa de Jalisco, no México. A cada Dia de Ação de Graças recorda-se a aventura. Um voluntário senta-se defronte de uma plateia e detalha as alucinações provocadas pela sede e pelo cansaço, as tentativas de cerco das alcateias e os jardins de chollas, os catos gigantes repletos de espinhos afiados como facas com lâmina dupla que proliferam no Sul dos Estados Unidos.

Um álbum de família cor de laranja revela os rostos de alguns dos protagonistas desta caminhada. Rachel Martinez folheia cada página como se fosse a última vez. O passado consola-a, ao contrário do presente, que “só gera ansiedade”.