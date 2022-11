“Crise após crise” na fronteira vão valer castigo a Joe Biden nas urnas

As morgues em Eagle Pass, Texas, deixaram de ter espaço devido ao número de mortes na fronteira. “Todos os dias trazemos alguém”, diz ao Expresso Manuel Melo, chefe do Departamento de Bombeiros da cidade. Num cenário reminiscente dos piores dias da pandemia, os cadáveres de migrantes encontrados são empilhados em câmaras frigoríficas instaladas no exterior dos edifícios.

