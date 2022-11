Com a vitória de Lula, confirma-se a vaga de esquerda na América do Sul? Ou a maré está na verdade a favor das oposições?

O Brasil foi às urnas no domingo e tornou-se mais um país da América Latina onde a oposição venceu eleições. Não se trata tanto de uma vaga de esquerda, apesar das conquistas que esse lado do espetro político acumula desde 2019 na Argentina, Bolívia, Peru, Chile e Colômbia. O que realmente existe é uma onda de vitórias dos opositores, em detrimento de quem está no poder. Essa tendência começou em dezembro de 2015.

