“Putin é uma personagem shakespeariana, tem uma dimensão teatral que não vive de todo na cultura atual”

Escritor, comentador político e ex-conselheiro de políticos como Matteo Renzi [deputado, primeiro-ministro de Itália 2014-16], Giuliano Da Empoli foi número dois da política cultural da cidade de Florença e fundou o think tank italiano Volta, que ainda dirige. São muitos os pontos de vista em volta do poder que este escritor formado em direito e ciência política pratica e aciona no livro “O Mago do Kremlin”, que é lançado em tradução portuguesa no dia 8 de novembro pela editora Gradiva.

