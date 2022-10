Mortes em ponte na Índia sobe para 60 pessoas, uma hora depois da primeira divulgação sobre número de vitimas

Uma hora depois da divulgação do acidente na ponte da Índia e de que teriam morrido pelo menos 35 pessoas, as autoridades vêm agora dizer que existem já 60 vítimas mortais. A queda da ponte suspensa em Morbi, no oeste do país, deu-se numa altura em que centenas de pessoas passavam na infraestrutura, que tinha sido inaugurada há quatro dias.

O acidente ocorreu no estado de Gujarat, tendo as autoridades indianas confirmado, depois de um segundo balanço, a morte de 60 pessoas, prosseguindo as operações de resgate, segundo adiantou o ministro da Habitação e do Desenvolvimento Rural de Gujarat, Brijesh Merja, citado pela agência EFE.

O governante ressalvou que os trabalhos de resgate vão continuar.

Por seu turno, o ministro da Administração Interna de Gujarat, Harsh Sanghavi, citado pelo jornal Times of India, adiantou que no momento do colapso estariam na ponte cerca de 150 pessoas.

Já a agência de notícias indiana PTI, refere que se encontravam na ponte suspensa várias mulheres e crianças.

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, que se encontrava no estado de Gurajat quando ocorreu o acidente, já manifestou o seu apoio para a concretização das operações de socorro.

“Estou profundamente sentido pela tragédia de Morbi. Já falei com o chefe de governo de Gujarat sobre o acidente. As operações de socorro e resgate estão a decorrer e está-se a prestar toda a assistência necessária às vítimas”, escreveu o governante no Twitter.

A ponte suspensa de Morbi é considerada uma estrutura icónica da região, sendo utilizada exclusivamente para uso pedonal.

A histórica infraestrutura, com mais de um século, foi reaberta ao público na quarta-feira, após obras de reparação e renovação.

Notícia atualizada às 18h, para acrescentar o número de vitimas mortais