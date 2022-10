Eleições no Brasil: Lula vence em Lisboa, no Porto e em Faro

Em Portugal, onde vive a maior comunidade brasileira na Europa, Lula da Silva venceu as eleições nas mesas de voto de Lisboa, Porto e Faro, indicam os números já divulgados nas 3 jurisdições no país.

Em Lisboa, Lula terá conquistado uma percentagem de 64,5% dos votos, contra 34,5% do atual presidente, Jair Bolsonaro.

No Porto, as percentagens são muito semelhantes, mas Lula da Silva reforça ligeiramente a sua vantagem, com 64,8% dos votos, enquanto Jair Bolsonaro ficou com 35,2%.

Em Faro, a diferença atenua-se para 52%, do lado de Lula, contra 48%, do lado de Bolsonaro.