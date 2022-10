“Estamos a pagar por não compreendermos as raízes sociais e psicológicas do fascismo”

No Folio Festival de Óbidos, no início de outubro, Paul Mason promoveu o seu último livro, “Como travar o fascismo”. É uma análise do presente que identifica a tarefa dos próximos 20 anos: “Lutar até vencermos”. O escritor defende a reformulação da esquerda humanista para combater os ataques à democracia.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler