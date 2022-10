Elon Musk entra na sede do Twitter com uma pia debaixo do braço

O empresário Elon Musk, que está prestes a concluir a compra do Twitter na próxima sexta-feira, entrou na sede daquela rede social em São Francisco, nos Estados Unidos, com uma pia.

Numa publicação no Twitter, o filantropo que tem três nacionalidades diferentes (sul-africano, canadiano e norte-americano) escreveu: “Entering Twitter HQ - let that sink in!”, que em português traduz-se para algo como “A entrar na sede do Twitter – reflitam”.

A expressão utilizada pelo dono da Tesla ganha outro significado quando aparece num vídeo a segurar uma pia (sink, em inglês) na sede do Twitter.

O acordo de 44 mil milhões dólares (cerca de 43,6 mil milhões de euros) de Musk para tornar a rede social sua propriedade tem prazo até sexta-feira, embora o vídeo publicado não ofereça evidências da conclusão da aquisição.

Os representantes do Twitter e de Musk não comentaram essa questão, mas a empresa confirmou a veracidade do vídeo.

O empresário também mudou o seu perfil no Twitter, referindo-se como “Chief Twit”, e mudou a sua localização para a sede da rede social em São Francisco, dando indícios da conclusão do negócio.

O prazo de sexta-feira para consumar o acordo foi ordenado pelo Tribunal de Delaware no início de outubro.

É o último passo de uma batalha durante a qual Musk assinou um acordo para adquirir o Twitter e depois tentou desistir, levando a rede social a processar o diretor-executivo da Tesla para o forçar a concluir o acordo.

Se ambas as partes não cumprirem o prazo de sexta-feira, o próximo passo pode ser um novo julgamento em novembro.