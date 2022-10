Reino Unido: Rishi Sunak apresenta candidatura para suceder a Liz Truss

O ex-chanceler britânico Rishi Sunak apresentou oficialmente a candidatura a Primeiro-Ministro do Reino Unido sucedendo no cargo a Liz Truss, enquanto líder do Partido Conservador britânico.

“O Reino Unido é um grande país, mas enfrentamos uma profunda crise económica. É por isso que estou a concorrer para ser o líder do Partido Conservador e o próximo primeiro-ministro”, escreveu Rishi Sunak no seu Twitter, onde também frisou querer “ consertar a nossa economia e unir o nosso país”.

“Eu servi como chanceler, ajudando a conduzir nossa economia nos momentos mais difíceis. Os desafios que enfrentamos agora são ainda maiores. Mas as oportunidades – se fizermos a escolha certa – são fenomenais", destacou ainda Rishi Sunak no seu Twitter.

Rishi Sunak já reuniu os 100 votos de apoio parlamentar fundamentais para apresentar esta candidatura, juntando-se assim a Penny Mordaunt como segundio candidato a entrar na ‘corrida’ a Primeiro-Ministro britânico.