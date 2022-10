Boris Johnson desiste da corrida pela liderança do Partido Conservador

À beira do encerramento das candidaturas à sucessão de Liz Truss como líder do Partido Conservador e primeiro-ministro, Boris Johnson fica fora da corrida.

O antigo primeiro-ministro teve o apoio público de 60 deputados conservadores, o que é insuficiente.

“Acredito que tenho muito a oferecer, mas temo que este não seja o momento certo”, afirmou este domingo o ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson, citado pelo Guardian, que noticia a desistência de Boris à corrida para a liderança dos conservadores.

Decisiva terá sido a impossibilidade de firmar um acordo com Sunak e Mordaunt, os outros dois candidatos à sucessão de Liz Truss, o que deixou Boris Johnson apenas com 60 apoiantes, abaixo dos 100 necessários para poder ir a votos. Depois de interromper um feriado no Caribe, Johnson tentou o apoio que lhe permitiria o regresso, mas falhou.

Nas declarações em Londres, o ex-primeiro-ministro enfatizou, no entanto, que tinha “o apoio necessário” e que acreditava ser “o melhor colocado” para vencer as eleições gerais em 2024, mas disse ter decidido não avançar porque “isso não seria a coisa certa” pois “não se consegue governar a menos que se tenha um partido unido no Parlamento”.

Nos últimos dias, a imprensa britânica especulou sobre um possível regresso de Johnson à política ativa e o ministro da Economia, Jacob Rees-Mogg, chegou a afirmar este domingo, à BBC, que "é evidente que ele vai candidatar-se”.