Rishi Sunak é o primeiro a obter apoio de deputados na corrida para suceder a Liz Truss

Após a renúncia extraordinária de Liz Truss como primeira-ministra do Reino Unido, Rishi Sunak, membro do Parlamento britânico foi o primeiro a receber 100 votos públicos de deputados para poder disputar a liderança conservadora no cargo deixado em aberto.

As regras do partido conservador britânico estipulam que todos os candidatos precisam de pelo menos 100 votos de apoio de deputados para se manterem na corrida ao cargo até aqui ocupado por Liz Truss,e Rishi Sunak foi o primeiro a conseguir esse feito.

Quem conseguir vencer, tornar-se-á o terceiro primeiro-ministro que o Reino Unido teve este ano.