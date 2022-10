Menos de um ano em Downing Street? Só oito dos 56 primeiros-ministros do Reino Unido conseguiram tal proeza

Liz Truss vai deixar a chefia do Governo do Reino Unido, que ocupa desde 6 de setembro, assim que o Partido Conservador eleja o seu sucessor. Isso pode acontecer já na segunda-feira ou, o mais tardar, na próxima sexta, 28 de outubro. Truss terá então governado 48 ou 52 dias, o que lhe garante o recorde de brevidade no cargo.

