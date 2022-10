O presidente francês, Emmanuel Macron, defendeu que a União Europeia precisa de repensar seriamente seu diálogo comercial com a China, e que o “jogo deve ser mais equilibrado entre as duas potências comerciais”, segundo avança a agência Reuters.

"Cometemos erros estratégicos no passado com a venda de infraestruturas para a China", enfatizou Macron no final da cúpula de dois dias da União Europeia na sexta-feira, cuja agenda estava focada nos laços UE-China.