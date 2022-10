Congresso na China: um olho em Taiwan, outro em Hong Kong

É líder do Partido Comunista da China (PCC), chefe das Forças Armadas chinesas e Presidente do país, mas não deixou de usar um cartão de identificação ao peito na cerimónia de arranque do Congresso, que termina este fim de semana em Pequim. Durante cerca de duas horas, Xi Jinping descreveu as mudanças dos últimos cinco anos e preparou o cenário para os que virão, mas, como diz ao Expresso o professor William Hurst, que estuda assuntos da China na Universidade de Cambridge, não houve “grandes declarações de uma iniciativa ousada ou direção política nova”.

“Devemos estar mais atentos a potenciais perigos, preparados para lidar com os piores cenários e prontos para aguentar ventos fortes, águas agitadas e tempestades perigosas”, alertou Xi. Num discurso focado na segurança, não anunciou mudanças à política ‘covid zero’ nem um plano de resposta ao desemprego jovem.